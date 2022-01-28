Muğla'da 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Haberler - Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 28.01.2022 - 09:08
Muğla Haberleri - Anadolu Ajansı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan A.D'nin (27) Çamköy Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti.
Takibe alınan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü A.D, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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