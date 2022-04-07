Muğla'da meyve suyu kutusunda uyuşturucu taşıyan 2 zanlı yakalandı (Muğla Haberleri)

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, meyve suyu kutusu içinde uyuşturucu taşıdığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haberler - Muğla Haberleri Anadolu Ajansı 07.04.2022 - 11:46

Muğla'da meyve suyu kutusunda uyuşturucu taşıyan 2 zanlı yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, il dışından kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, şüpheliler U.B. ve S.A'nın kullandığı araç ilçe girişinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada, meyve kutusu içine gizlenmiş esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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