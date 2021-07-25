Yıldırım düşen ev küle döndü (Muğla Haberleri)

Muğla'nın Menteşe ilçesinde öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış esnasında bir eve düşen yıldırım nedeniyle çıkan yangında, ev tamamen yanarak küle döndü.

Muğla Haberleri İHA 25.07.2021 - 15:54

Yıldırım düşen ev küle döndü

Muğla Haberleri - İHA,

Edinilen bilgiye göre, Akkaya Mahallesi'nde bir eve yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın mahallede paniğe neden olurken, ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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