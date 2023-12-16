Nevşehir'de cami bağış sandığından para çalındı (Nevşehir Haberleri)

Nevşehir'de, camideki bağış sandığından para çalan şüpheli, güvenlik kamerasından kimliği tespit edilerek yakalandı.

Nevşehir'de cami bağış sandığından para çalındı

Camicedit Mahallesi'ndeki tarihi Kurşunlu Camisi görevlileri, bağış sandığının kapağının açıldığını, cami kapısındaki anahtarın yerinde olmadığını fark ederek, polise bilgi verdi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, cemaatin olmadığı vakitte camiye gelen kişinin yardım sandığının kapağını zorla açarak içindeki paraları aldığını belirledi.

Ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli D.Y'yi Acıgöl ilçesinde yakaladı.

D.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kurşunlu Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Emin Fırsatvermez, gazetecilere, "Camiye giren kişi yardım için toplanan ve ne kadar olduğunu bilmediğimiz parayı alıp gitmiş. Caminin kapısındaki anahtarı da alıp götürmüş." dedi.

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