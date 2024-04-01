Nevşehir Seçim Sonuçları 2024: Nevşehir Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Nevşehir İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

Nevşehir Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Nevşehir'de oyların yüzde 100'ü sayıldı. Kazanan aday ve sonuçlar şöyle;



Nevşehir Belediye Başkanlığını İYİ Parti adayı Rasim Arı kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Rasim Arı 29 bin 579, AK Parti adayı Mehmet Savran 19 bin 785 oy aldı.



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RASİM ARI KİMDİR?

Nevşehir'de 1975 yılında doğan Rasim Arı, ilk ve orta eğitimini Nevşehir'de, liseyi İstanbul'da tamamladı.

2001 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Arı, yüksek lisansını Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesinde yaptı.

Çeşitli devlet kurumlarında çalışan ve 2019'da AK Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Arı, görevden alınmıştı.

İYİ Parti'nin adayı Rasim Arı, evli ve 2 çocuk babasıdır.