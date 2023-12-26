Nevşehir'de minibüsün çarptığı yaya öldü

Ö.Ö'nün kullandığı minibüs, Ragıp Üner Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Satılmış Ünsal'a (60) çarptı.
Ünsal'ın yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Ünsal, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan sürücünün polisteki işlemleri devam ediyor.
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