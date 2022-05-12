Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı (Nevşehir Haberleri)

Nevşehir'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Haberler - Nevşehir Haberleri Anadolu Ajansı 12.05.2022 - 15:46

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, J.G, M.T.N. ve J.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst ve ikametlerindeki aramalarda, hassas terazi, 307,73 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan J.G, "uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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