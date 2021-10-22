Nevşehir'de yabancı uyruklu 11 şüpheli sınır dışı edilecek

Nevşehir Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte, kendi aralarında kavga eden Suriye uyruklu 10 şüpheli "kasten yaralama", Afganistan uyruklu bir şüpheli ise "başkasına ait belge kullanmak" suçundan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile koordineli alınan karar gereği sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



