Nevşehir'deki sulama göletinde ceset bulundu

Haberler - Nevşehir Haberleri Anadolu Ajansı 22.04.2022 - 15:28
Nevşehir Haberleri - Anadolu Ajansı,
Doyduk Köyü çevresinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Doyduk Sulama Göleti'nin yüzeyinde ceset olduğunu fark etti.
Yapılan çalışmayla kıyıya getirilen cesedin kimliğini araştıran jandarma, cesedin Kırşehir'in Mucur ilçesinde yaşayan ve kendisinden dünden beri haber alınamayan M.K'ye ait olduğunu belirledi.
Ceset otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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