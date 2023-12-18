Niğde'de 850 bin dolu makaron ele geçirildi (Niğde Haberleri)

Niğde'de polis ekiplerince 850 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Niğde'de 850 bin dolu makaron ele geçirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, -Adana Otoyolu Eminlik gişeleri yakınlarında farklı tarihlerde minibüs ve hafif ticari araçta arama yaptı.

Araçlarda, 850 bin dolu makaron bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yasal Bilgilendirme

Niğde Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Niğde Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

NİĞDE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...