Niğde'de 850 bin dolu makaron ele geçirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişeleri yakınlarında farklı tarihlerde minibüs ve hafif ticari araçta arama yaptı.



Araçlarda, 850 bin dolu makaron bulundu.



Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

