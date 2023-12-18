Niğde'de 850 bin dolu makaron ele geçirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişeleri yakınlarında farklı tarihlerde minibüs ve hafif ticari araçta arama yaptı.
Araçlarda, 850 bin dolu makaron bulundu.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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