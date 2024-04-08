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Niğde'de patates deposunda göçük: 2 ölü, 3'ü ağır 4 yaralı

Niğde'de patates deposu inşa etmek için kazı yaparken göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Niğde'de patates deposunda göçük: 2 ölü, 3'ü ağır 4 yaralı

'de merkeze bağlı Çarıklı köyünde saat 14.00 sıralarında yer altına patates deposu inşa etmek için yapılan çalışma sırasında göçük meydana geldi.

Göçükte 6 işçi toprak altıda kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Niğde'de patates deposunda göçük: 2 ölü, 3'ü ağır 4 yaralı - 1

Toprak altından çıkarılan işçilerden 2’sinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer 4 işçi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OBRUK BÜYÜKLÜĞÜNDE ÇUKURLAR OLUŞTU

Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Niğde'de patates deposunda göçük: 2 ölü, 3'ü ağır 4 yaralı - 2

Ölen işçilerin cesedi ise otopsi için morga kaldırıldı.

Bu arada göçük yaşanan arazide obruk büyüklüğünde çukurlar oluştuğu görüldü.

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