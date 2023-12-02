Niğde'de dağda rahatsızlanan avcı hastaneye kaldırıldı

İlçeye bağlı Pınarbaşı mevkisinde ava giden Cihat Tosun (51), bir süre sonra göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı yaşamaya başladı.
Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye UMKE ekipleri sevk edildi.
Tosun, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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