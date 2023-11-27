Osmaniye'de çekici üzerinde taşınan araçta 75 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerindeki uygulama noktasında, üzerinde arızalı süsü verilmiş bir otomobil bulunan çekiciyi durdurdu.
Narkotik köpeği yardımıyla otomobilde yapılan aramada 75 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Polis, çekicinin şoförü ile araçlarda bulunan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Osmaniye Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Osmaniye Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Osmaniye