Osmaniye'de ehliyet sınavına girecek adayın üzerinde kopya düzeneği bulundu (Osmaniye Haberleri)

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, ehliyet sınavına girecek adayın üzerinde kopya düzeneği tespit edildi.

Osmaniye'de ehliyet sınavına girecek adayın üzerinde kopya düzeneği bulundu

'nin Kadirli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadirli Atatürk Anadolu Lisesi'nde ehliyet sınavına giren A.Y'nin (43) üst aramasını yaptı.

Aramada, şüphelinin vücuduna sarılı kamera, modem ve sesli iletişim kurulabilen kopya düzeneği bulunduğu belirlendi.

Ekipler, A.Y'yi gözaltına aldı.

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