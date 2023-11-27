Osmaniye'de firari 11 hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülere yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 11 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Öte yandan, polis kamerasınca 2 kadın hükümlünün yakalanması kaydedildi.
Görüntüde, haklarında "hırsızlık" suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan E.K. (53) ve 10 yıl hapis cezasıyla aranan S.G'nin (44) evlerinin gizli bölmesinde yakalanması yer aldı.
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