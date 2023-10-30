Osmaniye'de KKTC'deki birliğinde yaşamını yitiren askerin cenazesi Osmaniye'de defnedildi

Askerlik görevi yaptığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda spor sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Muharebe Er Eyüp Uzuntaş, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

Uzuntaş'ın (20) cenazesi, Baş Mahallesi'ndeki baba evine götürülerek helallik alınmasının ardından tören için Asri Mezarlık Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene Uzuntaş'ın ailesi ve yakınları, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından Uzuntaş'ın naaşı, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.



