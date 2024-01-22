Osmaniye'de tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Toprakkale ilçesindeki fabrikanın makine bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmayla yangın söndürüldü.
Dumandan etkilenen 4 işçi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.
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