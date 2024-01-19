Osmaniye'de terör örgütü PKK/YPG zanlısı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki faaliyetlerine katıldığını belirlediği Suriye uyruklu M.A'nın Mersin'de saklandığını belirledi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, Osmaniye'ye getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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