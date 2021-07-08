Karadeniz'de kaçak avcılık operasyonunda 2 düzenek ele geçirildi (Samsun Haberleri)

Samsun'un Atakum ilçesindeki kaçak avcılık operasyonunda, Karadeniz'in 5 metre derinliğine gizlenmiş kaçak avcılık düzenekleri ele geçirildi.

Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 08.07.2021 - 13:22

Karadeniz'de kaçak avcılık operasyonunda 2 düzenek ele geçirildi

Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı, Körfez Marina açıklarında kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi gemi adamları ve kurbağa adamlar, operasyon düzenledi.

Operasyonda kaçak avcılar tarafından kullanılan ve 5 metre derinliğe gizlenen 2 algarna sistemini oluşturan ağ düzeneği 2 saat süren çalışma sonunda bota alındı.

Düzenekler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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