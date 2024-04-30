Sevgilisini öldürüp polise teslim oldu

Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde, Ertuğrul Temiz, aldatıldığını düşünüp, birlikte yaşadığı ve bir çocukları olan sevgilisi Gülcan Güneş ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ertuğrul Temiz, banyoda çocuğunun annesi Güneş’i tabancayla başından vurarak öldürüp, küçük çocuğu da alıp kaçtı.

Ertuğrul Temiz, bir süre sonra ablasını telefonla arayarak birlikte yaşadığı sevgilisi Gülcan'ı öldürdüğünü söylemesi üzerine; ihbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.