Şanlıurfa'da ATM’de unutulan engelli maaşını, sahibine ulaştırdı

Şanlıurfa Haberleri - DHA,

Siverek Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olan Yakup Yenmez, Hürriyet Caddesi’ndeki bir bankanın ATM’sinde işlem yaparken, para haznesinde 700 lira unutulduğunu fark etti.

Parayı alan Yenmez, bankaya girdi. Yenmez, parayı sahibine teslim etmek istediğini söyledi.

Banka yetkilileri güvenlik kamerası görüntülerinden paranın, kısa süre önce kendilerine başvurup ATM’de parasını unuttuğunu söyleyen Ramazan Uruz'a ait olduğunu belirledi.

Yakup Yenmez, bankaya çağırılan Uruz'a parayı teslim etti. Bulduğu paranın engelli maaşı olmasından dolayı duygulandığını ifade eden Yakup Yenmez, "Dün akşam saatlerinde ATM'de işlem yapmaya çalıştığım sırada unutulan bir miktar para gördüm. Sabah saatlerinde bankaya geldim ve durumu anlattım. Banka yetkilileri paranın sahibine ulaştı ve parasını teslim ettim" dedi.

Yenmez'e teşekkür eden Uruz da parasının bulunmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.