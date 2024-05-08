Şanlıurfa'da DEM Parti ilçe binasına silahlı saldırı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde DEM Parti İlçe Başkanlığı'na silahla ateş açıldı. Olayda, parti binasına 14 mermi isabet etti. Valilikten yapılan açıklamada failin tespit edilmesi ve yakalanmasına dair çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Şanlıurfa'da DEM Parti ilçe binasına silahlı saldırı

Birecik ilçesinde DEM Parti ilçe binasına ateş açıldı.

Ekipler yaptıkları incelemede, parti binasının camına 14 merminin isabet ettiğini tespit etti. Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, konunun yakından takip edildiği kaydedilerek, "Birecik ilçemizde 08.05.2024 tarihinde gece 03.00 sıralarında Meydan Mahallesi Dr. Abdulkadir Erdil Caddesi üzerinde bulunan Birecik DEM Parti ilçe binasına kurşun isabet ettiği belirlenmiş olup, failin tespit edilmesine ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Gerekli tahkikata başlanılmış olup konu Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir." denildi.

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