Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollarla giren 17 yabancı uyruklu yakalandı

Şanlıurfa Haberleri Anadolu Ajansı 28.09.2021 - 14:59
Şanlıurfa Haberleri - Anadolu Ajansı,
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup yabancı uyruklunun Fırat Mahallesi yakınlarında gizlendiği bilgisine ulaştı.
Ekiplerce düzenlenen ortak operasyonda, fıstık ağaçlarının arasında gizlenen 17 Afganistan ve Pakistan uyruklu yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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