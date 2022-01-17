Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Haberler - Siirt Haberleri Anadolu Ajansı 17.01.2022 - 16:54
Siirt Haberleri - Anadolu Ajansı, Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kilit-1 uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, aracın hava filtresinde 159 gram toz esrar, Bahçelievler Mahallesinde bir zanlının üst aramasında metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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