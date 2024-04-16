Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Hüseyin T.'nin uçurumda cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu
Yapay zeka Alzheimer'ı tespit edecek

Yapay zeka Alzheimer'ı tespit edecek

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'in Kurtalan ilçesinin Bağlıca köyü Aşağı Dibekli mezrasında yaşayan  hastası Hüseyin T.'den (80) dünden bu yana haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bölgede yapılan aramada, Hüseyin T.'nin uçurumda cansız bedenine ulaşıldı.

Bulunduğu bölgeden çıkarılan cenaze otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

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