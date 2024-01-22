Van'da geçen hafta 4 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere ve sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 15-21 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 4 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.

