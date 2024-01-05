Yozgat'ta kopya düzeneği kullanarak sınava giren sürücü adayı ile 3 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerköy ilçesinde motorlu taşıtlar sınavında usulsüzlük yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İlçede sınavın yapıldığı okul ve çevresini araştıran jandarma, bir otomobildeki şüpheliler A.K, M.S. ve R.Ş'nin casus kulaklık, mikrofon ve telefon vasıtasıyla sınav salonundaki M.S.S’ye kopya verdiklerini tespit etti.
Araçtaki 3 şüpheli ile sınav salonunda kopya çeken M.S.S, kulak içi mikro casus kulaklık, düğme kamera, mikro casus ses kartı ve WİFİ cihazıyla yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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