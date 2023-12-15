Yozgat'ta otomobilde 342 sikke, 24 yüzük ve 11 obje ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli A.S'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Yozgat-Sorgun kara yolunda A.S'nin kullandığı otomobili durduran ekipler, araçta yaptığı aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 342 sikke, 24 yüzük ve 11 obje ele geçirdi.
Şüpheli A.S, gözaltına alındı.
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