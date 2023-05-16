Cumhur İttifakı seçim analizi: Meclis'te çoğunluğu sağladı

Cumhur İttifakı, 14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimi'nde aldığı yüzde 49 buçuk oy oranı ile parlamentoda çoğunluğu elde etti. AK Parti birinci parti konumunda. Anketlerde baraj altı gösterilen MHP ise yüzde 10 oy alarak, 50 milletvekili çıkardı.

Cumhur İttifakı seçim analizi: Meclis'te çoğunluğu sağladı

Milletvekili Genel Seçiminin ardından, Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu sağladı. Yaklaşık 26 milyon 900 bin oy alan Cumhur İttifakı yüzde 49,5 oy oranı ile 322 milletvekili çıkardı. 

Parti bazında bakıldığında AK Parti, yüzde 35,6 oyla seçimi ilk sırada tamamladı. Ancak bu iktidar partisinin 2002 seçimlerinden bu yana aldığı en düşük oy oranı.

AK Parti'nin oyu 2018 seçimlerine göre yüzde 7, çıkardığı vekil sayısı ise 28 azaldı. 

AK Parti'nin aday gösterdiği kabineden isimlerin hepsi milletvekli seçildi.

ANKETLERİ YANILTTI

Seçim öncesi yayımlanan anketler dikkate alındığında en dikkat çeken oyu Milliyetçi Hareket Partisi aldı. MHP yüzde 10,1 oy ile 50 milletvekili çıkardı. 

2018 seçimine göre oy oranı 1 puan azalmasına rağmen çıkardığı vekil sayısı 1 arttı.

21 YIL SONRA MİLLİ GÖRÜŞ MECLİS'TE

Cumhur İttifakı'nda yer alan Yeniden Refah Partisi, aldığı yüzde 2,8 oy ile 5 milletvekli çıkardı. Bu sonuçla, 21 yıl sonra Milli Görüş Meclis'te temsil edilecek.

HÜDA PAR 3 VEKİLLE MECLİS'TE

AK Parti listelerinden seçime giren HÜDAPAR 3 milletvekili ile Meclis'e girdi. Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul Milletvekili olarak Meclis'te görev yapacak. 

AK Parti listesinden seçime giren Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal da İstanbul Milletvekili seçildi.

İttifakta yer alan Büyük Birlik Partisi ise yüzde 1 oy aldı. Bu sonuçla milletvekili çıkaramayan BBP, yeni dönemde Meclis'te temsil edilemeyecek.

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