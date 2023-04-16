İYİ Parti seçim beyannamesini açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ATO Congresium'da düzenlenen ''İYİ Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısı''na katılarak konuşma yaptı.

İKTİDARA ELEŞTİRİ: KURŞUN BİZE ATILIYOR MAĞDUR OLAN YİNE ONLAR

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden kurşunları hatırlatan Akşener, ''Kurşun bize atılıyor mağdur olan yine onlar oluyor. Güler misin ağlar mısın?'' dedi.

İktidarı deprem üzerinden eleştiren Meral Akşener, ''Büyük bir afetin asrın felaketine dönüşmesini izlediler. İnsanlarımızı yaşatamadılar. Recep Bey çıktı 'Kader planı.' dedi. Hatay'da daha da ileri gittiler 'Bu depremde rahmet var.' dediler.'' diye konuştu.