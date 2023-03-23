Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği Milli Yol Partisi aday çıkarmama kararı aldı

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala partiler adaylarını açıklamaya başladı.

HDP'nin ardından Milli Yol Partisi de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmama kararı aldı.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI ÇIKARMAMA KARARI ALINDI"

Çayır, Milli Yol Partisi’nin ülkücü, milliyetçi, vatansever, hukuku üstün tutan ve adalete inanan bir cumhurbaşkanı adayıyla milleti buluşturacaklarını defalarca ifade ettiklerini belirterek, “İllerimiz, ilçelerimiz ve kurullarımız buna ruhsat verirse yaptığımız istişarede bu dönem aday çıkarmaması gerektiğini illerimiz, ilçelerimiz, merkez karar yönetim kurulumuz bir irade beyanında bulundu. Buna karşı bütün alınan karara rağmen içimde bir uhdenin oluştuğunu söylemeliyim. Biz elbette ki bütün zorlukları, bütün önümüze koyulan engelleri aşarak kendi cumhurbaşkanı adayımız ile çıkabilirdik. Ama ben istişareye, arkadaşlarımızın eğilimine ve görüşlerine uymak durumundayım. Sonuçta bir istişare yaptıktan sonra arkadaşlarımızın ifadesine katıldım. Dolayısıyla bu dönem cumhurbaşkanı çıkarmama kararı alındığı için karara uydum.” dedi.

KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEKLER Mİ?

Çayır, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ziyaretine ilişkin, “Onlar şu andaki hukuksuzluktan ve durumunda kurtulmak gerektiği ifadesiyle yola çıktıklarını ve destek istediklerini söylediler. Bizler gidişattan rahatsız olduğumuzu, mevcut durumu beğenmediğimizi, beğenmediğimiz için siyasi parti olarak ortaya çıkıp, bu sistemi değiştirmek üzere kendimizi konuşlandırdığımızı ve bu şekilde bir tavır aldığımızı ifade ettik." dedi.

İstişareye devam ettiklerini belirten Çayır, "Merkez Karar Yönetim Kurulumuz görevi ve kararı başkanlık divanına tevri etti. Divan önümüzdeki haftanın başlarında toplanacak. Bu konuyla ilgili görüşümüzü kamuoyuyla paylaşacağız.” ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, BBP'nin Cumhur İttifakı'nı desteklemesinin ardından yollarını ayıran Milli Yol Partisi'ni ziyaret etmişti.

Ziyarette Türkiye'nin bugünkü sorunlarını ele aldıklarını belirten Kılıçdaroğlu, uygun ortamlar olduğunda tekrar konuşacaklarını ifade etmişti.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır da ziyareti önemsediklerini kaydederek, "Başta Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere bütün faili meçhullerin aydınlatılması gerektiğini Kılıçdaroğlu'na ilettik." ifadelerini kullanmıştı.