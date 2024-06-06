102 yaşındaki 2. Dünya savaşı gazisi kutlamalara giderken hayatını kaybetti

İkinci Dünya Savaşı gazilerinden Robert Persichitti, bu hafta düzenlenen D-Day anma törenlerinin 80. yıl dönümü için Fransa'ya giderken hayatını kaybetti.

Avrupa'ya giden bir gemide acil bir durum yaşamasının ardından 30 Mayıs'ta hava yoluyla Almanya'daki bir hastaneye kaldırılan Persichitti'nin ertesi gün 102 yaşında öldüğü bildirildi.



“Büyük, mütevazı bir adam” olarak hatırlanan Persichitti, Japonya'daki müttefik operasyonunda yer almıştı.

Persichitti'nin üyesi olduğu Honor Flight adlı gazi kuruluşu sosyal medya üzerinden ölümünü doğruladı ve “ülkesine tereddüt etmeden cesurca hizmet ettiğini” söyledi.

"GİDECEĞİM İÇİN HEYECANLIYIM"

Yola çıkmadan bir gün önce yayıncı WROC-TV'ye "Gideceğim için gerçekten heyecanlıyım" diye konuşan Persichitti, kardiyologunun da kendisini seyahat etmeye teşvik ettiğini eklemişti.

Aynı yolculukta bulunan ve Japonya'da Persichitti ile birlikte görev yapan Al DeCarlo, arkadaşının yalnız ölmediğini söyledi.

ABC haber ajansına bağlı WHAM-TV, "Persichitti ölmeden önce doktoru yanındaydı, en sevdiği şarkıcı olan Frank Sinatra'yı dinleyerek huzur içinde aramızdan ayrıldı" dedi.

Gazi aynı zamanda eski bir öğretmendi ve 2020 yılında, dönemin Senatörü Rich Funke tarafından New York Eyalet Senatosu'nun Gaziler Onur Listesi'ne seçildi.



NORMANDİYA ÇIKARMASI

Tarihin en büyük deniz çıkarması olarak bilinen Normandiya Çıkarması, Nazi Almanyası’nın yenilgisiyle sonuçlanan İkinci Dünya Savaşı’nın kaderini değiştirdi.



6 Haziran 1944'te Müttefik Kuvvetleri tarafından Nazi Almanyası'nın işgali altındaki Fransa'nın Normandiya bölgesine yapılan büyük çaplı bir askeri harekâttır.



Bu operasyon, Müttefik Kuvvetleri'nin Batı Avrupa'da açtığı ikinci cepheyi temsil ediyor ve İkinci Dünya Savaşı'nın gidişatını değiştiren en kritik olaylardan biri olarak kabul ediliyor. "D-Day" olarak da bilinen bu çıkarma, ABD, Birleşik Krallık, Kanada ve diğer müttefik ülkelerin askerlerinin katılımıyla gerçekleşti.



Bu yıl 80. kez kutlanan törende, Avrupa ülkelerinin liderleri, İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'yı Nazi işgalinden kurtarmak için Normandiya çıkarmasında canlarını veren askerlerin fedakârlıklarını selamlamak için Fransa'nın kuzeyinde bir araya geldi.