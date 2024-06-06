Avrupalı liderler Normandiya Çıkarması'nın 80'inci yılını selamladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Normandiya'da Batılı liderlere katıldı.

Zelenski, "Bu olay ve gün, özgürlük ve demokrasi arayışında gösterilen cesaret ve kararlılığın bir hatırlatıcısıdır. Müttefikler o zaman da Avrupa'nın özgürlüğünü savundu, şimdi de Ukraynalılar savunuyor. O zaman birlik galip gelmişti ve bugün de gerçek birlik galip gelebilir” ifadelerini kullandı.