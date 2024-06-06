Avrupalı liderler Normandiya Çıkarması'nın 80'inci yılını selamladı
Avrupa ülkelerinin liderleri, İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'yı Nazi işgalinden kurtarmak için Normandiya çıkarmasında canlarını veren askerlerin fedakârlıklarını selamlamak için Fransa'nın kuzeyinde düzenlenen törende bir araya geldi. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazizmin yenilgiye uğratılmasında Sovyetlerin liderliğine rağmen hiçbir Rus yetkili 80. yıl törenine davet edilmedi. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ise törende hazır bulundu. ABD Başkanı Joe Biden, burada yaptığı konuşmada, "Dünya çapında demokrasi, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç olmadığı kadar risk altında" dedi.
Batılı liderler kuzey Fransa sahillerinde, Avrupa'yı Nazi işgalinden kurtaran D-Day (Normandiya Çıkarması) çıkarmasının 80. yılını kutladı.
Liderler burada, üçüncü yılına giren Rusya-Ukrayna savaşına dikkat çekti.