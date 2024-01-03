13 yaşında bir çocuk ikonik Tetris oyununu 38 dakikada bitiren ilk kişi oldu

Willis Gibson ismindeki 13 yaşındaki bir çocuk, orijinal Nintendo'nun 1988 Tetris video oyununu yendiği bilinen ilk kişi oldu.



Oklahoma'da yaşayan Willis Gibson, geçen ay Tetris oynarken canlı yayın yapıyordu. Oyuna başladıktan sonra 38 dakika içinde blokların oyunun çökmesine neden olacak kadar hızlı düştüğü bir "ekran katili" elde etti. Bu şimdiye kadar yalnızca yapay zeka tarafından yapılmıştı.



Thor Aackerlund 2010 yılında oyunda daha hızlı hareket etmek için parmaklarını kontrol cihazı üzerinde titrettiği bir "hiper dokunma" yöntemi bulmuştu. Oyuncular uzun süredir 30. seviyenin "ekran katili" olduğuna inanıyorlardı.



Ancak Gibson rekoru kırarak 157. seviyeye ulaştı ve oyunun patlamasını ekranda izledi.

TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK SATAN OYUNU



Gibson 11 yaşından beri Tetris oynuyor ve günde üç ila beş saat pratik yapıyor.



İlgisini bir hobiye dönüştürdü ve birçok kez oyun turnuvalarına katıldı, Ekim ayındaki turnuvada üçüncü oldu.



Video oyunu ilk olarak 1984 yılında bir Sovyet mühendisi tarafından yaratıldı ve 1988 yılında ABD'ye ulaştı.



Bağımlılık yaratan ve ticari bir fenomen olmayı sürdüren oyun, yalnızca mobil cihazlarda yarım milyardan fazla indirmeyle tüm zamanların en çok satan video oyunu olmayı sürdürüyor.

