Dünyanın en yaşlı astronotu: 60 yıl gecikmeli uzay yolculuğu

Jeff Bezos 'un Havacılık ve uzay şirketi şirketi Blue Origin, uzun bir aradan sonra New Shepard'ın 25. görevi olan NS-25 misyonu ile mürettebatını yeniden uzayın sınırına gönderdi. Ancak mürettebatta bu kez çok özel bir misafir vardı. 1960'larda NASA 'da eğitim alan ilk siyahi adam Ed Dwight. 90 yaşındakiDwight, Blue Origin roket uçuşuyla uzaya giderek en yaşlı astronot oldu. Çeşitli nedenlerle 1966'da Hava Kuvvetleri'nden ayrılarak astronot olma hedefine ulaşamayan Dwight 60 yıl geçikmenin ardından uzaya ulaştı. Uzay yolculuğu yapan en yaşlı insan olan 90 yaşındaki Dwight, bu deneyimi "büyüleyici" olarak nitelendirdi ve uzayın insanlara dünyaya dair farklı bir bakış açısı kazandırdığını vurguladı.

DÜNYANIN EN YAŞLI ASTRONOTU: ED DWİGHT



Ed Dwight, Amerika Birleşik Devletleri'nde havacılık ve sanat alanlarında önemli bir figürdür. 1933 doğumlu Dwight, kariyerine ABD Hava Kuvvetleri'nde pilot olarak başladı ve 1960'larda NASA'nın astronot programına seçilen ilk Afro-Amerikalı oldu.



Bu dönemde Dwight, Amerikan sivil haklar hareketinin sembolik bir figürü haline geldi. Ancak, çeşitli nedenlerle astronot olma hedefine ulaşamadı ve 1966'da Hava Kuvvetleri'nden ayrıldı.



Dwight, askeri kariyerinin ardından mühendislik ve sanat alanlarına yöneldi. Sanat kariyerine heykeltıraş olarak devam etti ve özellikle Afro-Amerikan tarihini ve kültürünü konu alan eserleriyle tanındı. Onun çalışmaları, sivil haklar hareketi liderlerinden spor ikonlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.



Başarıları arasında, Martin Luther King Jr., Frederick Douglass ve Harriet Tubman gibi önemli figürlerin heykelleri yer almaktadır. Dwight'ın eserleri, ABD genelinde müzeler, kamu alanları ve özel koleksiyonlarda sergilenmektedir.