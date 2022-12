140 yıllık zeytin ağacı 8 bin dolara satışa çıkarıldı

Yaklaşık 5 yıl önce İtalya'dan getirilen zeytin ağacı, Kerkük'ün kuzeyindeki Daraman bölgesinde 350 bin metrekarelik bitki yetiştirme alanında toprakla buluşturuldu.



Özenle bakımı yapılan ve toprakla uyumu sağlanan zeytin ağacı yaklaşık 8 bin dolara satışa sunuldu.



Bitkilerin yetiştirildiği ve satıldığı alanın sahibi Abdulmuttalib Hüseyin Hamzeli, zeytin ağacının 140 yıllık olma özelliğinden dolayı her geçen gün alanı ziyaret edenlerin ve ağaçla fotoğraf çektirmek isteyenlerin sayısının arttığını kaydetti.



Yıllar önce uzun çabaların ardından İtalya'dan ağacın Kerkük kentine getirildiğini belirten Hamzeli, ağacın meyve vermediğini ifade etti.



"YÜKSEK FİYATIN NEDENİ AĞACIN MANEVİ DEĞERİ"



Gelen talepler üzerine tarihi ağacı satışa sunmaya karar verdiğini aktaran Hamzeli, şunları söyledi:



"Her koşula dayanıklı olan zeytin ağacı halk arasında da bereketiyle bilinir ve yüksek manevi değere sahiptir. İlk başta satmayı düşünmüyorduk ancak talebin artması üzerine 8 bin dolara satmaya karar verdik. Fiyat olarak yüksek görünüyor ama bunun nedeni ağacın manevi değeridir." dedi.



Kerkük Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Casim Muhammed Halaf da Irak genelinde uzun yaz mevsiminden dolayı en çok hurma ağacının yetiştirilmesine önem verildiğini, zeytin ağacının ise sadece ülkenin kuzeyinde ve az oranda yetiştirildiğini aktardı.



Ülke genelinde bir milyon zeytin ağacı olduğu, en çok Musul kentinde zeytin ağacı yetiştirildiği bilgisini paylaşan Halaf, tarım ürünleri alanında bir hurma ülkesi konumundaki Irak'ın zeytin yetiştirme kültürüne sahip olmadığını kaydetti.



Halaf, zeytin ağacının özellikle Türkiye, Suriye ve Avrupa ülkelerinde çok uzun ömürlü olduğuna dikkati çekerek, Irak'ta bu kadar uzun ömürlü zeytin ağacının olmamasından dolayı 140 yıllık ağaca Kerküklülerin ilgisinin büyük olduğunu belirtti.



Zeytin ağacını almak isteyen Ahmed Mustafa ise küçük yaşlardan beri bitki ve ağaç yetiştirmekle uğraştığını ve Kerkük'te ilk kez 140 yıllık zeytin ağacının bulunduğunu öğrendiğini söyledi.



Ağacın manevi değerinin oldukça yüksek olduğunu aktaran Mustafa, bu nedenle satın almaya karar verdiğini dile getirdi.



Mustafa, "Fiyat konusunda anlaşırsak mutlaka satın alacağım ve evimin 5 yüz metrekarelik alanının en güzel yerine yerleştireceğim." dedi.



Her evin bahçesine bir zeytin ağacı dikilmesini tavsiye eden Mustafa, zeytin ağacının toprağa verimlilik kattığını ifade etti.