150 milyon yıllık: 930 bin euroya satıldı

"Barry" ismi verilen, "camptosaurus" cinsi dinozorun iskeleti yapılan açık artırmayla 930 bin euroya satıldı.

150 milyon yıllık: 930 bin euroya satıldı

Dinozorun, 150 milyon yıl önce yaşadığı belirtildi. ABD'nin Wyoming eyaletinde 2000'li yıllarda keşfedilen dinozor iskeletinin kafatasının yüzde 90'ı, dişleriyle birlikte bugüne kadar çok iyi muhafaza edildi.

2 metre uzunluğundaki dinozora ismini veren paleontolog Barry James, iskeleti restore eden ilk isim olmakla biliniyor.

150 milyon yıllık: 930 bin euroya satıldı - 1

Daha önce Drouot Müzayede Evi'nde 2022'de Zephyr isimli 150 milyon yıllık dinozorun iskeleti yaklaşık 673 bin euroya ve 2021'de ise Big John isimli 66 milyon yıllık dinozor yaklaşık 6,6 milyon euroya satıldı.​​​​​​

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