Zelenski'den yine hava savunma sistemi ve mühimmat çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna enerji altyapısına düzenlediği son saldırının ardından hava savunması ve hızlı silah teslimatı için yeni bir çağrıda bulundu.



Zelenski, Ukrayna'nın şehirlerini korumak ve cephede üstünlük sağlamak için daha çok miktarda hava savunmasına ve mühimmata ihtiyacı olduğunu söyledi.



Zelenski çağrısında, "Terör her zaman kaybetmeli ve Rus terörüne karşı bize yardım eden herkes yaşamın gerçek savunucusudur" ifadelerini kullandı.

ABD'DEN 6 MİLYARLIK EK YARDIM

ABD Savunma Bakanı Austin Ukrayna'ya uzun dönemde 6 milyar dolar değerinde yeni bir ek askeri yardım paketi sağlanacağını duyurmuştu.

Austin, 6 milyarlık ek güvenlik yardım paketinin Ukrayna'nın Patriot ve NASAMS hava savunma sistemleri için kritik önleyicileri, daha fazla insansız hava aracı sistemi ve destek ekipmanını, önemli miktarda topçu mühimmatını ve havadan karaya mühimmat ile bakım ve idame desteğini içereceği bilgisini paylaşmıştı.

Zelenski'nin çağrısı bu ek paket duyurusunun ardından gerçekleşti.