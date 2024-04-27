Bakan Fidan, Riyad'daki Temas Grubu toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere 28-29 Nisan tarihlerinde Riyad'ı ziyaret edecek.



Ayrıca açıklamada, Bakan Fidan’ın ziyaret vesilesiyle çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştireceği yer aldı.



Görüşmede Filistin Devleti'nin tanınması konusunun da tartışılması bekleniyor.

Filistin devletini tanıma konusunda Türkiye ve ortakları arasında yoğun işbirliği olduğunu vurgulayan Fidan, "Gazze işgali dünyada ezenlerle ezilenlerin mücadelesi oldu" diye konuşmuştu.

Hafta sonu Riyad'a ziyaret gerçekleştireceğini basın toplantısında da kaydeden Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi üyeleri ile bir araya gelerek Filistin devletini tanıma konusunda neler yapılabileceğini görüşeceklerini bildirmişti.

