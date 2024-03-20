16 aylık bebeğini evde bırakıp tatile gitti: Ömür boyu hapis cezası aldı

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşanan olayda, Kristel Candelario, 16 aylık bebeğini evde bırakıp 10 günlük tatile gitti. Bebeğinin ölümüne sebep olmaktan yargılanan kadın, şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.



Washington Post'un haberine göre 32 yaşındaki Kristel Candelario, kızı Jailyn'in cinayetiyle ilgili suçunu kabul etti.

Savcılar, Kristel Candelario'nun geçtiğimiz yıl haziran ayında Detroit ve Porto Riko'ya giderken küçük çocuğu Cleveland'daki evlerindeki oyun alanında yalnız bıraktığını söyledi. Candelario seyahatinden döndüğünde Jailyn'i yerde yatarken buldu ve polisi aradı.

Acil müdahale ekipleri gelmeden önce çocuğunun kıyafetlerini değiştirdi ve kısa süre sonra öldüğünü bildirdi.



Bebeğin aşırı derecede susuz kaldığını belirten tıp uzmanları açlık ve susuzluktan öldüğünü belirledi.



Mahkemede konuşan Candelario, "Yaptıklarımı haklı çıkarmaya çalışmıyorum ama kimse ne kadar acı çektiğimi ve neler yaşadığımı bilmiyordu" dedi.

