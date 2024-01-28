180 yıllık gemi enkazında yüzlerce su altı hazinesi bulundu

TARİHİN EN KÖTÜ FELAKETLERİNDEN

Trajedi, İngiliz kutup araştırmaları tarihindeki en kötü felaketlerden biri olarak kabul ediliyor.



Arkeologlar, HMS Erebus'ta Teğmen Henry Dunda Le Vesconte'ye ait olduğuna inanılan bir kulübede sağlam bir termometre, deri ciltli bir kitap kapağı ve pirinç makarayla süslenmiş bir olta gibi eserler ortaya çıkardı.



Kaptan kahyasının kileri olduğu tahmin edilen bir alanda deri bir ayakkabı, saklama kavanozları ve ağzı kapalı bir ilaç şişesi de bulundu.



Arkeologlar mürettebatın birincil yaşam alanlarından birinde tabancalar, tıbbi şişeler ve madeni paralar ortaya çıkardı.



Dikkatle yürütülen titiz soruşturmada şu ana kadar hiçbir insan kalıntısına rastlanmadı.

