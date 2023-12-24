Antik Roma'nın Pompeii şehrinde İsa'nın doğumunu gösteren heykeller keşfedildi

Antik Roma'nın pagan kenti Pompeii'nin kalıntılarında "İsa'nın doğuşunu" gösteren bir sahneyi andıran heykeller keşfedildi. Eskiden ev olan bir harabenin içerisinde 13 tane figür tespit edildi. Figürlerin eski bir kült ritüelinde kullanıldığı tahmin ediliyor.

Antik Roma'nın Pompeii şehrinde İsa'nın doğumunu gösteren heykeller keşfedildi - 1

Arkeologlar Roma'nın Pompeii kenti kalıntılarında İsa'nın doğuşunu gösteren 13 heykelcik buldu.

Minyatür kil heykeller muhtemelen bir zamanlar evin içinde asılı olan bir raf olan yatay bir düzlemde dik olarak bulundu.

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Antik Roma'nın Pompeii şehrinde İsa'nın doğumunu gösteren heykeller keşfedildi - 2

Araştırmacılar, eserlerin tanrıların annesi olarak bilinen bereket tanrıçası Kibele'ye ve aşık olduğu ölümlü Attis'e saygı duruşu niteliğinde olduğunu belirledi.

Bazı heykeller insan figürleri, bazıları ise tavuk kafası ve çam kozalağı.

Antik Roma'nın Pompeii şehrinde İsa'nın doğumunu gösteren heykeller keşfedildi - 3

Uzmanlara göre heykeller, 2 bin yıldan eski dini uygulamalara bir bakış sağlıyor ve doğum sahnelerinin ilk temsillerini etkileyen gelenekler hakkında potansiyel olarak yeni bir anlayış sağlıyor.

Antik Roma'nın Pompeii şehrinde İsa'nın doğumunu gösteren heykeller keşfedildi - 4

İki bin yıl önce, Napoli'nin 22 kilometre güneydoğusunda yer alan Pompeii, M.S. 24 Ağustos 79'da Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla yok edilene kadar yaklaşık 15 bin sakiniyle hareketli bir şehirdi.

Patlamanın Pompeii ve çevresindeki kasabalarda 16 bin insanı öldürdüğü düşünülüyor ve bu da onu tarihteki en yıkıcı volkanik patlamalardan biri haline getiriyor.

Antik Roma'nın Pompeii şehrinde İsa'nın doğumunu gösteren heykeller keşfedildi - 5

Binlerce insanı öldüren bu patlamada binaların, yolların, eserlerin ve hatta insan bedenlerinin kül katmanları altında korunduğu ortaya çıkarıldı. Bu da şehrin bozulmamış yapısını ortaya çıkaran arkeolojik keşifler açısındanhayati önem taşıyor.

Antik Roma'nın Pompeii şehrinde İsa'nın doğumunu gösteren heykeller keşfedildi - 6

Pompeii Sites tarafından yayınlanan araştırmaya göre, bölgedeki ekip bu ay 13 heykelciği ortaya çıkardı ve bunların ikonik İsa'nın Doğuşu ritüellerinde kullanıldığını belirtti.

Heykelciklerin 2 bin yıldan daha eski olduğu tahmin ediliyor.

Antik Roma'nın Pompeii şehrinde İsa'nın doğumunu gösteren heykeller keşfedildi - 7
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