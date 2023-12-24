Antik Roma'nın Pompeii şehrinde İsa'nın doğumunu gösteren heykeller keşfedildi

İki bin yıl önce, Napoli'nin 22 kilometre güneydoğusunda yer alan Pompeii, M.S. 24 Ağustos 79'da Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla yok edilene kadar yaklaşık 15 bin sakiniyle hareketli bir şehirdi.

Patlamanın Pompeii ve çevresindeki kasabalarda 16 bin insanı öldürdüğü düşünülüyor ve bu da onu tarihteki en yıkıcı volkanik patlamalardan biri haline getiriyor.