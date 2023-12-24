Antik Roma'nın Pompeii şehrinde İsa'nın doğumunu gösteren heykeller keşfedildi
Antik Roma'nın pagan kenti Pompeii'nin kalıntılarında "İsa'nın doğuşunu" gösteren bir sahneyi andıran heykeller keşfedildi. Eskiden ev olan bir harabenin içerisinde 13 tane figür tespit edildi. Figürlerin eski bir kült ritüelinde kullanıldığı tahmin ediliyor.
Arkeologlar Roma'nın Pompeii kenti kalıntılarında İsa'nın doğuşunu gösteren 13 heykelcik buldu.
Minyatür kil heykeller muhtemelen bir zamanlar evin içinde asılı olan bir raf olan yatay bir düzlemde dik olarak bulundu.