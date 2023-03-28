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2,3 tonluk kokain Türkiye yolunda yakalandı

Peru'da düzenlenen operasyonda seramik fayanslar içinde 2,3 ton kokain ele geçirildi. Piyasa değeri 20 milyon dolar olan uyuşturucunun son durağının Türkiye olduğu bildirildi.

2,3 tonluk kokain Türkiye yolunda yakalandı

Peru'da seramik fayansların içinde saklanmış 2,3 ton kokain ele geçirildi.

Operasyon Peru'nun en büyük limanı olan El Callao'da düzenlendi.

Polis şefi Luis Angel Bolanos yakalanan uyuşturucunun son durağının Türkiye olduğunu söyledi.

"DAHA AZ RİSKLİ"

Bunun bir ilk olduğunu kaydeden Bolanos, "Genelde yakaladığımız uyuşturucular Belçika, Hollanda, İspanya ve Fransa'ya doğru kaçırılanlar oluyor. Ancak bu kez daha az riskli olduğu için Türkiye'de bir liman seçilmiş." ifadelerini kullandı.

2,3 tonluk kokain Türkiye yolunda yakalandı - 1

DEĞERİ 20 MİLYON DOLAR

Yakalanan kokainin piyasa değerinin en az 20 milyon dolar olduğu belirtiliyor

BM verileri Peru ve Kolombiya'nın dünyanın en büyük kokain üreticileri olduğunu gösteriyor.

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