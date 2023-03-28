2,3 tonluk kokain Türkiye yolunda yakalandı

Peru'da seramik fayansların içinde saklanmış 2,3 ton kokain ele geçirildi.

Operasyon Peru'nun en büyük limanı olan El Callao'da düzenlendi.



Polis şefi Luis Angel Bolanos yakalanan uyuşturucunun son durağının Türkiye olduğunu söyledi.

"DAHA AZ RİSKLİ"

Bunun bir ilk olduğunu kaydeden Bolanos, "Genelde yakaladığımız uyuşturucular Belçika, Hollanda, İspanya ve Fransa'ya doğru kaçırılanlar oluyor. Ancak bu kez daha az riskli olduğu için Türkiye'de bir liman seçilmiş." ifadelerini kullandı.