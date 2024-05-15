Slovakya Başbakanı Fico'ya silahlı saldırı: Karnından vuruldu, hayati tehlikesi var

Slovakya Haber Ajansının (TARS) haberinde, Trencin bölgesinde yer alan Handlova'daki Kültür Evi'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında, binaya silahla ateş açıldığı belirtildi. Haberde, silahlı saldırıda, Slovakya 'da 3 dönem başbakanlık koltuğuna oturan Fico'nun yaralandığı ve yakındaki bir hastaneye sevk edildiği kaydedildi. Başbakan'ın sosyal medya hesabı Facebook'tan yapılan açıklamada ise suikast girişiminde bulunulan Fico'nun vücuduna çok sayıda merminin isabet ettiği bilgisi verildi. Açıklamada, hayati tehlikesi bulunan Başbakan'ın, saldırıya uğradığı Handlova'dan başkent Bratislava'ya yaklaşık 215 kilometre uzaklıktaki Banska Bystrica eyaletine helikopterle aktarıldığı ifade edildi. Öte yandan, emniyet güçlerinin silahlı saldırganı yakaladığı bildirildi.

Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak, basına yaptığı açıklamada silahlı saldırıya uğrayan Fico’nun hala Banska Bystrica eyaletindeki Roosvelt Hastanesi'nde ameliyatının sürdüğünü ve durumunun "son derece ciddi" olduğunu söyledi. Kalinak, henüz kendisine "iyi bir haberin" ulaşmadığını, ameliyatı yapan doktorlara güvendiğini ifade etti. İçişleri Bakanı Matus Sutaj Estok da Fico'ya suikast girişiminde bulunan saldırganın 5 el ateş ettiğini belirterek, menfur olayın her yönüyle aydınlatılması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi. Estok, saldırganın cumhurbaşkanı seçimi sonrasında bu eylemi gerçekleştirme kararı aldığını, "saldırının ilk bilgilere göre açıkça siyasi amaçlı olduğunu" bildirdi. SLOVAKYA BASINI SALDIRGANA İLİŞKİN DETAYLARI PAYLAŞTI Slovak basını, Başbakan Fico'ya suikast girişiminde bulunan kişinin 71 yaşındaki sol görüşlü Juraj C. olduğu iddiasında bulundu. Amatör yazar olan şahsın ülkenin batısında yer alan Levice kentinde yaşadığı ifade edildi. Saldırganın sol görüşlü kişilerin bir araya geldiği DUHA Edebiyat Kulübüne sıklıkla gittiği belirtildi. Bu arada Fico'nun son durumuna ilişkin de detay paylaşan ülke basını, saldırıda yaralanan Başbakan'ın ameliyatının sürdüğünü aktardı. Basın, başbakanın birçok organında zarar oluştuğu için ameliyatın daha uzun süreceği bilgisine yer verdi. FICO'NUN DİKKATİ ÇEKEN GÖRÜŞLERİ VE KARİYERİ Fico, Sosyal Demokrat Parti (SMER) Genel Başkanı olarak 30 Eylül 2023'te yapılan milletvekili seçimlerini kazanarak ülkede 3'üncü kez başbakanlık koltuğuna oturmayı başardı. Göreve gelir gelmez ülkesinin Ukrayna'ya yaptığı silah yardımlarını durduran Fico, Avrupa Birliği (AB) içinde Rusya'ya yakın siyasi yaklaşımları nedeniyle eleştirildi. Ukrayna'da çözümün silah yardımıyla mümkün olmayacağı görüşünü savunan Fico, Ukrayna'da barıştan yana olduğunu dillendiriyor. Siyasi hayatına 1990'da dönemin Demokratik Sol Partisinde başlayan Fico, 1992'de ilk defa milletvekili seçilerek meclise girdi. Bu partiden 1999'da ayrılan Fico, aynı yıl SMER'yi kurdu. Fico, SMER'in Genel Başkanı olarak girdiği Haziran 2006'daki erken seçimleri kazanarak 4 yıllığına başbakanlık görevini yürüttü. Ülkede 2010'da yapılan seçimlerde SMER oylarını yükseltse de Fico, 2010-2012 arasında Başbakan Yardımcılığı görevinde bulundu. Daha sonra 2012'de bir kez daha başbakanlık koltuğuna oturan Fico, bu görevi 2018'e kadar sürdürdü. Fico, Slovakya 'da genç gazeteci Jan Kuciak ve nişanlısının öldürülmesi sonrasında artan baskılar nedeniyle Mart 2018'de görevinden istifa etmek durumunda kaldı.

TEPKİLER GECİKMEDİ



Slovak Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, "acımasız" olarak nitelediği saldırıyı kınadı, geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Çekya Başbakanı Petr Fiala da Fico'nun vurulması haberinin şok edici olduğunu söyleyerek, acil şifa diledi.



Polonya Başbakanı Donald Tusk, Slovakya'dan gelen haberlerin düşüncelerinin Fico ile olduğunu söyledi.

Macaristan Başbakanı Victor Orban, sosyal medya platdormu X'te yaptığı açıklamada, "Dostum, Başbakan Robert Fico'ya yönelik menfur saldırı karşısında derin bir şok yaşadım" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Şiddetin Avrupa siyasetinde yeri yok" açıklamasını yaptı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, "Korkunç haberi duyunca şok olduk, tüm düşüncelerimiz Fico ve ailesiyle" diye konuştu.

BIDEN: BU KORKUNÇ ŞİDDET EYLEMİNİ KINIYORUZ



ABD Başkanı Joe Biden, , yazılı bir açıklama yaparak Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun uğradığı silahlı saldırıyı kınadı.



Biden açıklamasında, "Jill ve ben, Başbakan Fico'nun acil şifa bulması için dua ediyoruz, kalbimiz ailesi ve Slovakya halkı ile beraber. Bu korkunç şiddet eylemini kınıyoruz." ifadelerini kullandı.



Biden ayrıca, Slovakya'daki ABD büyükelçiliğinin ilgili makamlarla temas halinde olduğunu ve gerekmesi halinde bu ülkeye desteğe hazır olduklarını da belirtti.

PUTİN: "FİCO'NUN HAYATINA KASTEDİLDİĞİNİ BÜYÜK BİR ÖFKEYLE ÖĞRENDİM"



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya düzenlenen suikast girişimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Putin, "Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun hayatına kastedildiğini büyük bir öfkeyle öğrendim. Bu iğrenç suç haklı gösterilemez. Robert Fico'yu cesur ve sağlam fikirli bir adam olarak tanıyorum. Bu niteliklerinin bu zor duruma dayanmasına yardımcı olacağını ümit ediyorum. Lütfen kendisine en içten desteğimin yanı sıra hızlı ve tam anlamda sağlığına kavuşma dileklerimi iletin." dedi.



"DEMOKRASİNİN ALTINI OYMAKTIR"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen “alçakça saldırıyı” şiddetle kınadı ve şunları söyledi: “Bu tür şiddet eylemlerinin toplumumuzda yeri yoktur ve en değerli ortak değerimiz olan demokrasinin altını oymaktadır."

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte de X'e yaptıkları açıklamalarda haber karşısında şok olduklarını ifade ettiler.



Michel, “Hiçbir şey şiddeti ya da bu tür saldırıları haklı gösteremez” dedi.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Şiddetin herhangi bir ülkede, biçimde ya da alanda norm haline gelmemesi için her türlü çaba gösterilmelidir” şeklinde bir X paylaşımı yaptı.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Fico'nun vurulması karşısında "dehşete düştüğünü" söyledi.