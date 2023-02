2 dakikada 1 kadın hamilelik yüzünden ölüyor

Raporda Amerika Birleşik Devletleri'nde anne ölümlerinin son 20 yılda yüzde 75 artış gösterdiği ifade edildi. Verilere göre 2000 yılında 100 bin canlı doğumda 12 anne ölümü görülürken bu sayı 2020'de 21'e yükseldi.



TÜRKİYE'DEKİ VERİLER

Türkiye Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise 2021 yılında anne ölüm oranı 100 binde 13,1 olarak ölçüldü. Anne ölümlerinde en düşük oran 100 binde 5,5'le Ege bölgesinde görülürken, en yüksek oran ise 16.9'la Güneydoğu Anadolu'da.

DÜNYADA EN ÇOK ÖLÜM SAHRA ALTI AFRİKA'DA

Rapor, dünyanın bölgeleri arasındaki büyük eşitsizlikleri ortaya çıkardı. Anne ölümleri büyük ölçüde dünyanın en düşük gelirli bölgelerinde ve çatışmalardan en çok etkilenen ülkelerde yoğunlaşmaya devam ediyor. En yüksek anne ölüm oranı, her 100.000 canlı doğum için tahmini 545 anne ölümüyle Sahra Altı Afrika'da rapor edildi. Küresel olarak, tahminen 10 anne ölümünden 7'si bu bölgede gerçekleşiyor.



DSÖ Üreme Sağlığı ve Araştırma Departmanından Dr. Lale Say, "Anne ölümleri, bir sağlık sisteminin nasıl işlediğinin önemli bir göstergesidir" dedi. Say, "Kadına yapılan yatırım, toplumların ve ülkelerin geleceğine yapılan yatırımdır" diye konuştu.



DSÖ uzmanları, kadınların özellikle doğum sırasında kaliteli sağlık hizmetlerine daha az erişimi olduğunda anne ölümlerinin arttığını söylüyor. Anne ölümlerinin önde gelen nedenleri arasında şiddetli kanama, yüksek tansiyon, enfeksiyon ve güvenli olmayan kürtajdan kaynaklanan komplikasyonlar bulunuyor.



Modern klinik bilgi ve teknoloji ile anne ölümlerinin çoğunu önlemek mümkün.