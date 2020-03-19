"2. Dünya Savaşı'ndan beri en büyük sınamayla karşı karşıyayız"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, corona virüsün (Covid-19) yayılmasına karşı alınan kurallara uyulmasını istedi.



Merkel, ulusa sesleniş konuşmasında, milyonlarca kişinin iş yerine, çocukların da okula ve kreşe gidemediğine, tiyatro ve sinemaların kapandığına işaret ederek corona virüs ülkedeki yaşamı değiştirdiğini belirtti.



Halkı dayanışma göstermeye ve disiplinli olmaya çağıran Merkel, "Şimdi bir süre geçerli olacak kurallara uyun" dedi.



2. Dünya Savaşı’ndan beri ülkede dayanışmanın bu kadar önemli olduğu bir sınamanın yaşanmadığını söyleyen Merkel, "Bu tarihi bir görevdir ve sadece birlikte bunun üstesinden gelebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

"Önümüzdeki haftalar daha da zor geçecek” diyen Almanya Başbakanı, “Durum ciddi ve ne zaman sona ereceği belirsiz" ifadelerini kullandı.



Virüse karşı henüz bir tedavi yöntemi veya aşı bulunmadığını ancak dünya çapında bu yönde araştırma yapıldığını vurgulayan Merkel, durum böyle olduğu sürece, virüsün yayılmasını yavaşlatmak ve böylece bir aşı geliştirilmesi için zaman kazanmak istediklerini belirtti.



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