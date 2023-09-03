4 dolara bit pazarından aldı, değeri 250 bin dolar çıktı

Bonhams Skinner müzayede evinin listesine göre, 1939'da Helen Hunt Jackson'ın, "Ramona" romanı için oluşturulan dört eserden biri olan resimin, tahmini olarak 150 bin ila 250 bin dolar değerinde olduğu saptandı.



Eser 19 Eylül tarihinde açık arttırmada satışa sunulacak.