5 çocuğunu öldüren kadın ötanazi ile hayatına son verdi

Hayatı daha sonra filme de konu olan Belçikalı kadın, 2019'da cezaevinden tahliye edildi ve ülkenin güneyindeki psikiyatri merkezinde gönderildi.



Lhermitte, burada kalırken "çektiği ruhsal acıları dindiremediği" gerekçesiyle ötanazi hakkını kullanarak ölmek için talepte bulundu. Talebi kabul edilen Lhermitte'in hayatı, çocuklarını öldürmesinden tam 16 yıl sonra, 28 Şubat 2023'te bir hastanede 56 yaşındayken sonlandı.

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