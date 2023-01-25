YouTuber Olympe'nin ötenazi kararı tartışma yarattı: 40'tan fazla kişiliğim var

Olympe isimli 23 yaşındaki Fransız YouTuber, yıl sonuna kadar ötenazi yaptırmak için Belçikalı doktorlarla iletişime geçtiğini söyledi.
Olympe, travmanın neden olduğu ve genellikle etkilediği kişilerde büyük bir üzünteye neden olan dissosiyatif kimlik bozukluğuna sahip olduğunu belirtti. Ancak Olympe'nin görüştüğü Belçikalı doktor Yves de Locht, kliniklerin 'ötenazi dağıtıcıları' olmadığını ve birinin yardımlı intihar hizmetlerine erişebilmesi için sürecin aylar veya yıllar sürebileceğini söyledi.
YouTuber’ın kararı ise geçen yıl Belçika'da yaşamına son vermeyi seçen ve akıl sağlığı sorunları olan 23 yaşındaki bir başka kişinin tartışmalı ölümünün ardından geldi.
Shanti De Corte adlı genç, 'dayanılmaz' zihinsel sıkıntısını gerekçe göstererek Belçika'daki yaşamına son vermeyi seçti. Corte, 2016'da IŞİD'in Brüksel Havalimanı'na düzenlediği saldırının tanığı olarak travma geçirdi. Psikiyatrik tedavi ve ilaç tedavisi gördükten sonra Mayıs 2022'de yaşamına son vermeyi seçti.
40'tan fazla farklı kişilikle yaşadığı bildirilen Olympe, ilk olarak Instagram'da yaptığı bir paylaşımda, '2023'ün son çeyreğinde Belçika'da yardımlı intihara başvuracağım. Ben zaten doktorlarla temas halindeyim. Bu tartışılacak bir durum değil söz konusu benim hayatım. Alması zor olan, benim verdiğim bir karar. Üzerimdeki yükü artık kaldıramıyorum.” açıklamasını yaptı.
Olympe, ayrıca kararıyla gençlere örnek olmak istemediğini vurgulayarak, karanlık düşüncelere sahip olanların öncelikle destek almaya çağırdı.
Diğer taraftan, Olympe'nin görüştüğü Brükselli doktor de Locht, Le Parisien ile yaptığı bir röportajda görüşmelerin ilerlediği iddialarını yalanladı. DeLocht, “Belçika'nın yardımlı intiharın yasa dışı olduğu Fransa için 'ölüm koğuşu' olarak gösterilmesinden usandım. Olympe’nin tıbbi kayıtlarını görmedim ama e-postalarını okudum. Benimle tanışmak istiyor. Onun gibi insanlarla tanışmayı reddetmiyoruz ama onlara sürecin aylar hatta yıllar sürebileceğini açıklıyoruz.” dedi.
Bununla birlikte de Loch ,”Bu genç kadın yıl sonunda hayatına son vereceğini açıkladı. Ama.bu tarih kesinlikle benden gelmiyor. Onunla tanışmayı düşünmeden önce çok daha fazla bilgiye ihtiyacım var.” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, ötenazi (yaşam koruyucu tedavilerin geri çekilmesi veya durdurulması) Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Almanya ve İspanya'da yasal olarak uygulanıyor ancak yardımlı intihar, yani hastaya kendi yaşamına son verme imkanı vermek, Avrupa ülkelerinin çoğunda yasa dışı olarak kabul ediliyor. Fransa'da yardımlı intihar yasa dışı olmasına rağmen, bir konsey ülkenin genel olarak yaşam sonu bakımına yaklaşımını ve yardımlı intiharın yasal statüsünü tartışmaya başladı. Öneriler bu yıl Mart ayında meclise sunulacak.
Diğer taraftan, yardımlı intihara ilişkin psikiyatristler farklı düşüncelere sahip. 2019'da bir ankete katılan psikiyatristlerin yüzde 48,6'sı, ciddi ve kalıcı akıl hastalığı teşhisi konan kişilerin yardımlı intihara erişimini desteklemedi.Ankete katılan uzmanların üçte biri bir dereceye kadar yardımlı intiharı desteklerken, yüzde 20's konu hakkında tarafsız kaldı.