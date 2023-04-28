AB, acil durumlarda patentleri askıya almaya hazırlanıyor

AB Komisyonu, Birlik patent kurallarında değişiklikler içeren yeni düzenleme paketini açıkladı.



Buna göre, kriz süreçlerinde uygulanacak AB çapında yeni bir zorunlu lisanslama sistemi kurulacak.



AB ortak pazarında çip veya sağlık gibi alanlarda yaşanabilecek krizler bu kapsama dahil olacak. Böylece krizin aşılması için gönüllü biçimde anlaşmalar yapılamaması veya bunun yeterli olmaması durumunda son çare olarak uygulanacak sistem önemli patentli ürünlere ve teknolojilere erişim sağlayacak.

DAYANIKLILIK ARTACAK

